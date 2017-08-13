أهالي محافظة المخواة يشيعون الشهيد الغامدي

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شيع أهالي محافظة المخواة وجموعاً من المصلين يتقدمهم محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا أمس، الشهيد رئيس رقباء علي بن سعيد الغامدي الذي استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن في الحد الجنوبي، وذلك بجامع عمر بن الخطاب بالمخواة.

وعقب الصلاة نقل محافظ المخواة تعازي ومواساة القيادة الرشيدة، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة لأسرة شهيد الوطن ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جهتهم أكد ذوو الشهيد أنهم جميعاً فداء لهذا الوطن الغالي والذود عن حدوده، وأنهم فخورون بما سطره أبنهم الشهيد من بطولة وتضحية، داعين الله بأن يحفظ للمملكة ولاة أمرها وأمنها واستقرارها.