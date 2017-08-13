هيئة التخصصات الصحية: لا صحة لإلغاء الإعتراف بشهادة الماجستير في الطب البشري من الجامعات المصرية

واس_فجر

أوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن النسخة الأولية للقواعد التنفيذية لم تتضمن إلغاء الاعتراف بشهادة الماجستير الصادرة من جامعات مصرية.

وبينت الهيئة ـ في رد على ما تناقلته بعض المواقع ـ أن اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني وقواعدها التنفيذية المقرة من مجلس أمناء الهيئة التي سيبدأ العمل بها بتاريخ 19 / 12 / 1438هـ لم تلغ الاعتراف بشهادة الماجستير المصرية للتصنيف على درجة نائب في الطب البشري وأنها من ضمن المؤهلات المعترف بها في اللائحة ضمن ملحق رقم 3 “شهادات المجموعة الثالثة”، كما هو منشور في النسخة الرسمية النهائية على موقع الهيئة الإلكتروني التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: http://www.scfhs.org.sa/Reglations/Pages/default.aspx .