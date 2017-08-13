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وزارتا “الداخلية” و”العمل والتنمية الاجتماعية ” تقران برنامج التوطين بالمناطق لتفعيل وتطبيق قرارات التوطين لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل

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