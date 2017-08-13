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بموافقة صاحب السمو وزير الداخلية مركز تدريب المديرية العامة للسجون بجدة يحتضن اجتماع مديري سجون المناطق

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