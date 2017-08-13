خفر السواحل اليوناني يقوم بإيقاف شابة بتهمة الإرهاب

متابعات-فجر:

أعلن خفر السواحل اليوناني ووسائل إعلام، اليوم السبت، توقيف شابة بلجيكية عمرها 22 عاماً، مطلوبة لدى الشرطة الأوروبية (يوروبول) بتهمة التطرف.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل، إن “أجنبية عمرها 22 عاماً أوقفت للاشتباه بارتباطها بنشاط إرهابي”.

وأضافت أنها “محتجزة في جزيرة كورفو”.ورفضت السلطات الإعلان عن هويتها، لكن وكالة أثينا الرسمية للأنباء قالت إن “الموقوفة بلجيكية لكن من أصول مغربية على ما يبدو”.

ولم يتضح بعد تاريخ صدور مذكرة التوقيف، أو ما إذا كانت مرتبطة بحادثة معينة.

وقالت المتحدثة: “لا نعرف ما هي القضية المرتبطة بالتوقيف”.

وقالت وكالة الأنباء، إن “الشابة وصلت على متن عبارة من إيطاليا إلى مرفأ ايغومينيتسا اليوناني”.

واعتقلت في ساعة متأخرة الجمعة في جزيرة كورفو، بعد بلاغ من السلطات الإيطالية لنظيرتها اليونانية.