3خطوات لتصغير الأنف بالمكياج

متابعات_فجر

تعاني بعض الفتيات والسيدات من مشكلة الأنف الكبير. إلا أنهم لا يحبون تصغيره من خلال الخضوع لعمليات تجميل.

لذا ننصحك باللجوء إلى هذه الحيلة التي تساعدك على ذلك. كل ما عليك فعله هو استخدام مستحضرات المكياج الخاصة بك.

ضعي لمسة من مصحح عيوب بلون داكن على جانبي أنفك بواسطة فرشاة صغيرة. وامسحيه قليلاً بأصابعك.

أرسمي بالمستحضر نفسه خطاً يبدأ من منتصف أنفك ويتجه إلى أعلى. امسحيه بإصبعك أيضاً.

ضعي القليل من مصحح عيوب كريمي فاتح اللون على عظمة أنفك. ووزعي اللون على كامل مساحته بواسطة إسفنجة نظيفة.