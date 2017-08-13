الصحة : تسجيل 58 حالة ملاريا بين الحجاج القادمين من الخارج وعلاج أغلبها

متابعات_فجر

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 58 حالة إصابة بالملاريا بين حجاج 8 دول تم رصدها في مستشفيات ومراكز الوزارة في مكة المكرمة و المدينة المنورة وقد تم علاج 56 حالة و لله الحمد ولم يتبق حالياً سوى حالتين منومتين لتلقي العلاج , وذلك استمراراً لأعمال التقصي الوبائي وتواصلاً للجهود الوقائية التي تقوم بها الوزارة خلال موسم الحج .

وأبانت الصحة أن كل الحالات المسجلة في موسم الحج حالات وافدة و لا يوجد نقل محلي لأن الناقل غير موجود في مناطق الحج والعمرة .

وأضافت الصحة أن مرض الملاريا مرض مستوطن في عدد من الدول الإسلامية و يختلف عدد الحالات المرصودة في الحج من عام إلى آخر تبعاً لنشاط المرض في الدول التي يفد منها الحجاج .

وأوضحت أنه من الناحية الوبائية فإن إجراءات الرصد و التقصي لحالات الملاريا في موسم الحج تهدف إلى اكتشاف الحالات بأسرع وقت ممكن باستخدام و سائل الفحص السريع و علاج جميع الحالات حسب تصنيفها بينما يعتمد منع توطن المرض في مناطق الحج على الرصد الحشري المستمر ومنع عودة الناقل لهذه المناطق.

وأكدت الصحة أن تشخيص الحالات متيسر غالباً بسبب الأعراض الظاهرة و إمكانية الفحص السريع لعينات الدم متوفرة في جميع المستشفيات في مناطق الحج كما أن الأدوية النوعية يتم تحديد كمياتها وأنواعها قبل الموسم و يتم توزيعها على المنشآت الصحية فيما يتم تقييم كل حالة على حدة لمعرفة نوع الإصابة و مصدرها وترفع تقارير يومية لغرفة العمليات.

وفي نفس السياق قامت فرق الصحة العامة بزيارة مقرات بعثات الحج التي أاكتشف إصابة بعض حجاجها بالملاريا وذلك للتنسيق لفحص و تقييم و علاج حالات الملاريا المشتبهة في مقرات سكنهم باستخدام الفحص السريع و تقديم كامل الخدمة في الموقع و التنسيق لنقل الحالات التي تستدعي الأدوية الوريدية للمستشفيات .