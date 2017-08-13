بعد قبول وساطته من الملك وولي عهده.. الشيخ “عبدالله آل ثاني”: ما قمت به هو لأجل قطر وأهلها الكرام.. وشكراً يا خادم الحرمين

فريق التحرير – فجر

غرد الشيخ “عبدالله بن علي آل ثاني” -أحد كبار الأسرة الحاكمة في قطر، فجدّه هو ثالث حكام قطر الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، ووالده رابع حكام قطر الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، وشقيقه هو خامس حكام قطر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني-، مجموعة تغريدات عبّر فيها عن شكرة وتقديره لموقف الملك سلمان و ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حيث قال “شكراً ياخادم الحرمين وشكراً يا ولي العهد على استقبال وإكرام أخيكم وقبول وساطته وهذا طبع إخوان نورة”

وتابع التغريد مثنياُ على حرص قيادة المملكة على الشعب القطري وتسهيلاً لهم في زيارة أهليهم و حلالهم قائلاً: ” ماوجدته من حرص الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على الشعب القطري دعاني لطلب تخصيص رقم للاتصال لتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم وحلالهم”

وكشف “آل ثاني عن تفضل خادم الحرمين بالموافقة على تخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي تتولى شؤون القطريين وتكون تحت إشرافه في ظل قطع العلاقات، وأوضح أن رقم غرفة العمليات هو 00966122367999، و دعى جميع القطرين -إذا ما واجهوا صعوبات- بالتعامل عبر هذا الرقم.

وأردف نافياً على لسان محافظ مؤسسة النقد السعودي صحة إيقاف صرف الريال القطري للمواطنين القطريين .

وختم تغريداته قائلاً “ماقمت به ماهو إلا لأجل قطر وأهلها الكرام وراحتهم ولاقى حفاوة واهتمام الملك سلمان وولي عهده حفظهما الله.. أسأل الله أن يعطينا على قدر نياتنا”.

وكان قد استقبل نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام في جدة أمس، الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.

وقد أكد الشيخ عبدالله بن علي خلال الاستقبال أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر علاقات أُخوَّة راسخة في جذور التاريخ. وقدّم سمو الشيخ وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية.

وقد شكر نائبُ خادم الحرمين الشريفين سموَّ الشيخ عبدالله بن علي على مشاعره الأخوية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعب السعودي وشقيقه الشعب القطري، وبين القيادة في السعودية والأسرة المالكة في قطر.

ووجَّه خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على ما رفعه له نائب خادم الحرمين الشريفين بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية، الذين يرغبون في الدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية؛ وذلك بناءً على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، كما وجَّه -حفظه الله- بنقل الحجاج القطريين كافة من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضيافة مقامه الكريم، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة.

كما أمر -أيّده الله- بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة؛ لإركاب الحجاج القطريين كافة على نفقته الخاصة لمدينة جدة، واستضافتهم بالكامل على نفقة خادم الحرمين الشريفين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.