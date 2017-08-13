انفجار أنبوبة غاز ووميض لحظي بمطبخ يصيب ثلاثة أشخاص بمنزل شعبي بمحافظة أحد المسارحة

متابعات – فجر

أدى انفجار انبوبة غاز بمطبخ أحد المنازل إلى وميض لحظي نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص بالمنزل مساء اليوم بمحافظة أحد المسارحة بجازان.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن ال صمغان بأنه ورد لمركز القيادة والتوجيه بلاغ عن انفجار أسطوانة بأحد المنازل بمحافظة أحد المسارحة وعند وصول الفرق اتضح وقوع وميض لحظي بمطبخ منزل شعبي مساحة(5/4)م وصاله منفصل عن باقي الغرف ، مما ادى الى انهيار سقف المطبخ وأحد جدرانه وتم رفع أنقاض المبنى واستخراج بقية أسطوانات الغاز.

وأبان آل صمغان بأنه نتج عن الحادث إصابة (3) أشخاص نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودعا لضرورة أخذ الحيطة والحذر من تلك الأسطوانات مع أهمية إغلاقها بعد استخدامها والتأكد من سلامة التوصيلات، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.