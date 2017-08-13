أبدع الكسار فحرم النصر الإنتصار

فيصل الخليل – فجر – الرياض / تصوير: فارس الدويرج

تواصلت لقاءات الدور الثاني من دوري جميل اليوم بلقاء درامتيكي جمع النصر بضيفه الإتفاق وانتهى بالتعادل بهدفين لمثله هذا اللقاء شهد حدث جديد في دوري جميل حيث لأول مرة في تاريخ الدوري أن يقوم حارس مرمى بصناعة هدف حيث صنع حارس الإتفاق أحمد الكسار هدف التعادل للمهاجم هزاع الهزاع في الرمق الأخير من مجريات المباراة

هزّاع الهزّاع أهدر فرصة من ذهب للتقدم لصالح الاتفاق بالدقيقة 3 ورفض استثمار مجهودات الكويكبي وبينية محمد الصيعري الممتازة وسدد فوق مرمى النصر وهو بوضعية انفراد تام مع الحارس وليد عبدالله، رد النصر كان التقدّم بهدف في الدقيقة 15 عن طريق يحيى الشهري والذي استغل عرضية المتألق فهد الجميعة ووضعها مقوّسة داخل شباك الكسّار.

السهلاوي كاد أن يُضاعف النتيجة بالدقيقة 23 بعدما انقض على عرضية عكّاش وضربها بوجه القدم اليُسرى على الطائر، لكن كرته مرّت بسلام بجوار مرمى أحمد الكسّار.

بالدقيقة 38 احتسب تركي الخضير ركلة جزاء للاتفاق بعد قيام عمر هوساوي مدافع النصر بدفع هزّاع الهزّاع داخل المناطق الصفراء، لكن الكويتي فهد الهاجري مدافع الاتفاق لم يستثمر الفرصة وأطاح بالجزائية فوق مرمى العالمي وحرم الاتفاق من التعادل

بالدقيقة 45+1 تعرّض اليافع النصراوي فهد الجميعة لإصابة على إثر كرة مشتركة بينه وبين خوانمي كاييخون، وهو اضطر المدرب البرازيلي جوميز لسحبه وإقحام مواطنه ليوناردو بيريرا في أول تغييرات النصر، بعدها مباشرةً انتهى الشوط الأول بتقدم فارس نجد بهدف نظيف.

بالدقيقة 51 احتسب الحكم تركي الخضير ركلة جزاء للنصر انبرى لها محمد السهلاوي وسجّلها بنجاح في مرمى الكسّار ليُضاعف تقدّم العالمي بثنائية، بعدها بثلاث دقائق قام المزعج محمد الكويكبي بتوغّل خطير من الناحية اليُمنى قبل أن يُمرر للسلوفاكي فيليب كيش، لكن تسديدة الأخير وجدّت تألقًا لافتًا من وليد عبدالله الذي أخرج الكرة لركنية لم تُستثمر.

السلوفاكي كيش قلّص الفارق للاتفاق بالدقيقة 65 بكرة مقوّسة من مُستغلًا خروج الحارس النصراوي وليد عبدالله من مرماه، مُستثمرًا تمريرة المدافع العراقي أحمد ابراهيم خلف المتقنة والطويلة، بالدقيقة 73 أجرى جوميز تغيير النصر الثاني ودفع بشايع شراحيلي بدلًا من أحمد الفريدي.

قبل النهاية بربع الساعة منع أحمد الكسّار فرصة انفراد خطير للبرازيلي ليوناردو بيريرا مهاجم النصر، وتدخّل في الوقت المناسب وقطع الكرة، بالدقيقة 82 أنهى جوميز تغييرات العالمي ومنح الفرصة لليبيري جيبور على حساب السهلاوي.

قبل صافرة النهاية بلحظات أنقذ هزّاع الهزّاع الاتفاق من الخسارة وسجّل التعادل للنواخذة في الدقيقة 90+3 مُستغلًا تمريرة زميله أحمد الكسّار الرأسية، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل 2/2 وينتزع كلَ الفريقين نقطة أبقتهما في المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.