القيادة تعزي ملك أسبانيا في ضحايا حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة

واس – فجر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا إثر حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ نستنكر هذه الأعمال الإجرامية بشدة، لنعرب لجلالتكم ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين الشفاء العاجل للمصابين، ومجددين موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصروه، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه “.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا إثر حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة.

وقال نائب خادم الحرمين الشريفين : ” ببالغ الحزن علمت بنبأ حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة، وإنني إذ أعرب لجلالتكم عن الاستنكار الشديد لهذا العمل الإرهابي، لأقدم التعازي والمواساة لجلالتكم ولأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يجنب بلدكم كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.