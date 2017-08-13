سفارة خادم الحرمين بأسبانيا: إجلاء 16 أسرة سعودية كانت متواجدة في مكان هجوم برشلونة

متابعات – فجر

أوضحت سفارة المملكة العَرَبِيّة السعودية لدى مدريد أنه تم إجلاء 16 أسرة سعودية بموقع حادث الدهس الإرهابي الذي وقع يوم أمس ببرشلونة.

وأَضَافَت السفارة أنه إلحاقاً للبيان الصادر يوم أمس الخميس تود السفارة التنويه بأن الفريق المكون من عدد من أعضاء السفارة والمكلف بمباشرة مُهِمَّة مساعدة المواطنين السعوديين في موقع حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة قد اسْتَقْبَلَ العديد من المكالمات الهاتفية والتواصل مع مراكز الشرطة والمستشفيات.

وأشارت إلى أنه تم إجلاء المواطنين العالقين بموقع الحادث إِلَى منطقة آمنة وبعيدة عن التجمعات والأماكن السياحية حيث جرى إجلاء 16 أسرة سعودية من موقع الحادث بواسطة سيارات السفارة مع الاستعانة بخدمة الإيصال المجاني التي قدمتها بَلَدِيَّة برشلونة لمساعدة الحشود الكبيرة من السياح المتواجدين في موقع الحادث والمناطق القريبة منه.

ولفتت السفارة إلى أنه جرى نقل عدد من المواطنين إلى مساكن بديلة مؤقتة نَتِيجَة عدم تمكنهم من الوصول إلى فنادقهم؛ بسبب إغلاق موقع الحادث بالكامل ومنع دخول الأشْخَاص إلى الفنادق الموجودة في وسط منطقة “لارامبلا” السياحية، ولم يتبين والحمد لله وجود أَي سعوديين من بين المصابين في هذا الحادث الإرهابي، وستواصل السفارة جهودها للاطمئنان على سلامة المواطنين السعوديين وتوفير الرعاية اللازمة لهم.