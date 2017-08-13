ميركل بعد هجوم برشلونة: الإرهاب لن يهزمنا أبدا

وكالات – فجر

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إن ألمانيا تقف مع إسبانيا في عزمها على ألا تدع الهجمات الإرهابية تحول دون أن يحيا الناس حياتهم.

وجاءت تصريحاتها بعد أن قتل مهاجم يشتبه أنه متطرف 13 شخصا في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقالت ميركل “هذه الهجمات العنيفة كشفت لنا مرة أخرى ازدراء البشرية التام الذي ينطوي عليه الإرهاب “.

وأضافت “نحن متحدون في عزمنا على ألا ندع جرائم القتل هذه… تمنعنا من أن نحيا حياتنا” مشيرة إلى أن برشلونة بالتحديد هي رمز للتسامح والجمال والتعايش السلمي بين ذوي الثقافات المختلفة.

وتابعت “ربما يبتلينا الإرهاب بساعات مريرة بالغة الحزن مثلما حدث في إسبانيا لكن لن يمكنه أن يهزمنا أبدا”.

وقالت إنها تحدثت مع رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي وقدمت له تعازي ألمانيا.