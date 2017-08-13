رئيس هيئة حقوق الإنسان يثمن توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة الحجاج القطريين

متابعات-فجر

ثمن معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان ، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله- بالموافقة على ما رفعه له نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين القطريين، الذين يرغبون في الدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح لإلكترونية.

وأوضح معاليه أن التوجيه الكريم بنقل الحجاج القطريين كافة من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضيافة مقامه الكريم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة؛ يعكس ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام دائم براحة حجاج بيت الله الحرام.

وبين العيبان أن أمر خادم الحرمين الشريفين- أيده الله – بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب الحجاج القطريين كافة على نفقته الخاصة لمدينة جدة، واستضافتهم بالكامل على نفقة خادم الحرمين الشريفين؛ يؤكد عمق أواصر الأخوة بين الشعبين السعودي والقطري، ويوضح بجلاء حرصه على كل ما فيه خير للشعب القطري الشقيق ؛ واستمراراً لرعايته لكل ما فيه خدمة للإسلام ورعاية للمسلمين في كل مكان .

وختم العيبان تصريحه بالدعاء لله عز وجل ‏أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه ، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يبذلونه من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.