جمرك الحديثة يُحبط خمس محاولات لتهريب أكثر من 300 ألف حبة من حبوب “الكبتاجون”

متابعات_فجر

أحبط رجال الجمارك السعودية بجمرك الحديثة خمس محاولات لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (345,464) حبة.

وأضح مدير عام جمرك الحديثة إبراهيم العنزي: أنه تم ضبط هذه الكمية من الحبوب من خلال خمسة محاولات لتهريبها, حيث قدِمت أولاً للجمرك شاحنة محمّلة ببضاعة متنوعة, وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة ولأجهزة الفحص بالأشعة اشتبة المراقب الجمركي بوجود أجسام داخل ثلاجة ضمن الأمتعة المحمّلة, وبتفتيشها عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (130,000) حبة, كانت مُخبأة داخل صندوق معدني مثبّت داخل الثلاجة ووضع مادة “الفوم الإسفنجية” لغرض التمويه.

وعن المحاولة الثانية أبان العنزي أنه عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (90,000) حبة, كانت مُخبأة بتجاويف الرفارف الأمامية لشاحنة قدِمت للمنفذ، فيما ضبطت المحاولة الثالثة بعد العُثور على كمية بلغت (82,658) حبة من حبوب الكبتاجون , كانت مُخبأة داخل ثلاجة الطعام الخاصة بالشاحنة ووضعها داخل (4) صناديق معدنية بعد تغطيتها بعازل الحرارة الخاص بالثلاجات لغرض التمويه.

وأبان أن الكمية التي ضُبطت في المحاولة الرابعة بلغت (39,306) حبات من حبوب الكبتاجون, عُثر عليها مُخبأة داخل الصندوق الخاص بالشاحنة وذلك بعد تصميم قطعة معدنية على أرضية الصندوق لتغطية حبوب الكبتاجون، في حين جاء إحباط المحاولة الأخيرة بضبط كمية من حبوب الكبتاجون مع سيدة كانت تحمل حقيبة يدوية, وبتفتيشها عُثر على عدد (3,500) حبة كانت مُخبأة أسفل الحقيبة ووضع طبقة عليها لغرض التمويه, مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.