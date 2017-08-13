مركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز يسعف حاجاً من ساحل العاج

متابعات_فجر

باشر مركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عصر أمس بلاغاً عن وجود حالة طارئه لحاج سبعيني داخل طائرة قادمة من ساحل العاج ، وتمكن الفريق الطبي من الصعود إلى الطائرة ونقل المريض إلى المركز الصحي داخل المطار و عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وبعد إجراء الفحص الطبي أتضح أنه يعاني من آلام حادة بالصدر وإرتفاع في أنزيمات القلب ، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي والتنسيق مع مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة لنقل الحالة و بشكل عاجل.

وأحيل المريض فور وصوله المجمع إلى معمل القسطرة وتم إجراء العملية، واستقرت حالته الصحية ولله الحمد .

من جهته أكد المدير التنفيذي للمجمع الطبي الدكتور حاتم العمري أن المجمع الطبي يزخر بالإمكانيات والكوادر المؤهلة علمياً وعملياً في جميع التخصصات الطبية التي تحظى بإهتمام متواصل مما مكنها بعون من الله وتوفيقه من تقديم أفضل الخدمات الصحية على أعلى مستوى لضيوف الرحمن .