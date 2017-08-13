ضبط محلات لبيع مبيدات زراعية محظورة ومنتهية الصلاحية بالرياض

متابعات_فجر

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الرياض عدة محلات امتهنت بيع مبيدات محظورة وأخرى منتهية الصلاحية، إضافة إلى بيعها بذورا وتركيبات منتهية الصلاحية أيضاً.

وبين مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج أن الجولات الرقابية التي تقوم بها الوزارة في عدد من مناطق المملكة، تأتي في سياق التزام الوزارة المتواصل بسلامة المنتجات الزراعية وخلوها مما يضر المستهلكين.

وقال الفراج إن الجولة التي نفذت في عدة محافظات في منطقة الرياض ترتكز فيها نشاطات بيع المبيدات والبذور والأسمدة، مشيراً إلى مواصلة الجولات خلال الفترة المقبلة وإيقاع العقوبات في حق المخالفين.