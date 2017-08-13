مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع السلال الغذائية للأسر المتضررة من السيول في مديرية الحزم بالجوف

متابعات_فجر

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مدار اسبوعين سلالاً غذائية للمتضررين من السيول والأمطار في مديرية الحزم التابعة لمحافظة الجوف اليمنية حيث تضمنت السلال الغذائية الاحتياجات الأساسية للأسرة الواحدة، استهدف التوزيع 3 آلاف أسرة متضررة جراء الفيضانات والسيول في المديرية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن 20 ألف سلة غذائية المخصصة من المركز لمحافظة الجوف.

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