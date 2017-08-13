مدينة الملك فهد تطلق خدمة ” قيمنا” لتحسين تجربة المريض وتطوير الكادر الصحي

متابعات_فجر

قام الدكتور محمود بن عبدالجبار اليماني المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية أمس، بتدشين خدمة إلكترونية ” قيّمنا” للمرضى في مبنى العيادات الخارجية .

وتسعى الخدمةالتي أطلقتها الإدارة التنفيذية للتكامل لتمكين المريض من تقييم مدى فعالية تواصل مقدم الرعاية الصحية مع مرضاه كما تهدف لتحقيق رضا المرضى على التقييم المباشر من المريض فور انتهائه من تلقي الخدمة العلاجية إما عن طريق الأجهزة المتواجدة في كل طابق في العيادات الخارجية، أو عن طريق تطبيق iKFMC حيث تصل للمريض رسالة جوال (متضمنة رابط التطبيق) تطلب منه عمل التقييم.

واوضح د. محمود اليماني، إهتمام المدينة بتسخير التقنيات الحديثة وإيصال ملاحظاتهم على الخدمة الطبية للمسئول مباشرة والتأكيد على إنهائها لتطوير الرعاية الصحية ، لافتا إلى أن مقياس أداء المنشأة الصحية هو رضا المرضى على الخدمة الطبية وتحسين التجربة العلاجية.