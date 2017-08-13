في وقت قياسي…ضبط مواطن قام بالاعتداء اللفظي على طبيب مقيم

متابعات-فجر:

قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، بضبط مواطن متهم بالاعتداء اللفظي على طبيب مقيم يعمل في أحد المراكز الصحية بمنطقة الرياض بعد صدور أمر النيابة العامة بذلك.

ووفقاً للمعلومات شرعت إدارة التحريات والبحث الجنائي في التحرّي عن المتهم حتى تمّ ضبطه في وقت قياسي وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.

وكشفت مصادر مطلعة معلومات جديدة عن القضية؛ مشيرة إلى أن المتهم ليس موظفاً في قطاع حكومي، حيث تبيّن أنه موظف في إحدى الشركات، نافية ما تردّد عن أنه موظف في أحد القطاعات الحكومية.

وكانت وزارة الصحة قد تفاعلت مع القضية بعد تداول تسجيل صوتي كشف التعدّي اللفظي من المواطن على الطبيب بعدما رفض الطبيب منحه إجازة مرضية غير مستحقة، حيث استقبل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ الطبيب وشكره على موقفه، فيما أكّدت وزارة الصحة تمكنها من تحديد هوية المراجع، بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ تمهيداً لتقديمه للعدالة.

من جهتها، أكّدت النيابة العامة في تغريدة لها اليوم، أن استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام للحصول على قضاء أمر غير مشروع، يعتبر جرماً عقوبته تصل للسجن عشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.

يُشار إلى أن القضية أثارت الرأي العام خلال اليومين الماضيين.

الجدير بالذكر أن شرطة منطقة الرياض سجّلت عديداً من الإنجازات الأمنية التي تمثلت في القبض على مخالفين ومتورّطين في عديدٍ من القضايا الغامضة التي تتم إثارتها وتداولها بخلاف إنجازاتها الأمنية وكشفها غموض الكثير من الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها في أوقات قياسية.