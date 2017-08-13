محافظ حفر الباطن يدشن عربة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

متابعات _فجر

دشن محافظ حفر الباطن عبد المحسن بن محمد العطيشان أمس العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي والمدير الإداري لجمعية السرطان بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن الشهراني ، وذلك ضمن فعاليات التوعية عن سرطان الثدي.

وتجول العطيشان عقب الافتتاح على العربة المتنقلة واستمع لشرح مفصل عنها والأجهزة المتطورة للكشف عن سرطان الثدي ، مثنياً على التعاون المثمر بين جمعية سرطان الثدي والشؤون الصحية بحفر الباطن خدمة للمرضى في المحافظة.

يذكر أن العربة تحتوي على أجهزة حديثة مزودة بجهاز ثلاثي الأبعاد للفحص من أجل الإسهام في الوقاية من مرض سرطان الثدي.