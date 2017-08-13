الدفاع الروسية: إطلاق صاروخ كاليبر بنجاح من غواصة نووية

متابعات _فجر

أعلن المكتب الإعلامي لإسطول بحر الشمال الروسي، اليوم ، اطلاق صاروخ مجنح من نوع كاليبر من غواصة نووية في بحر بارنتس وإصابة الهدف.

وقال المكتب الإعلامي في بيان له اليوم، إن الغواصة النووية متعددة الأغراض التابعة الأسطول الشمالي الروسي “سيفيرودفينسك ” أطلقت بنجاح صاروخ كاليبر المجنح، مفيداً أن طاقم الغواصة قام بإجراء عملية الإطلاق من قاع البحر في أحد المواقع التدريبة، الخاضعة لسيطرة الأسطول الشمالي الروسي، والذي يحاكي مواقع القتال الحقيقية”، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وجاء في البيان أن “المسافة التي قطعها الصاروخ من نقطة الانطلاق إلى موقع الهدف المستهدف بلغت حوالي 600 كم، ” ووفقا للمعطيات فقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة ” .