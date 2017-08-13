إرتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي في برشلونة إلى 13 قتيلاً وإصابة أكثر من 50 جريحاً

متابعات_فجر

ارتفع عدد الضحايا في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة الإسبانية أمس إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 50 بجروح.

وأفاد وزير داخلية إقليم كاتالونيا يواكيم فورن بأن 13 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء الحادث.

وأعلنت إدارة الدفاع المدني والطوارئ الإسبانية أن 15 مصابًا حالتهم خطرة، مبينة أن ضحايا الاعتداء ينتمون إلى 18 دولة على الأقل.

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