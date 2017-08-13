أمانة المدينة المنورة تبرم 40 عقداً لتنفيذ مشروعات تنموية وبرامج التشغيل والصيانة

متابعات_فجر

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة مؤخرا إجراءات توقيع (40) عقداً بمبلغ إجمالي قدره (292) مليون ريال لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة على مستوى المنطقة بالإضافة لبرامج التشغيل والصيانة المتعلقة بالعمل البلدي وذلك ضمن جهود الأمانة في دفع عجلة التنمية بالمنطقة، ورفع مستوى وكفاءة التنفيذ لعقود التشغيل والصيانة بما يتماشى مع مبادرات وزارة الشؤون البلدية القروية ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

وتضمنت العقود التي أبرمتها الأمانة (30) عقداً للتشغيل والصيانة وفق استراتيجيتها الجديدة التي تهدف لمعاجلة ما ينتج عن انخفاض في مستوى الأداء خلال فترات تسليم واستلام الأعمال الواقعة بين انتهاء العقود وتجديدها، وأيضاً لمعاجلة التباين في مستويات التنفيذ بين المناطق والأحياء نتيجة تعددها واختلاف كفاءة المقاولين المنفذين لها، ويأتي في مقدمتها عقود الري وصيانة المزروعات، وعقود صيانة شبكات التصريف السطحية لمياه الأمطار، وصيانة الشوارع والأرصفة والإنارة، بالإضافة (10) عقود لتنفيذ مشروعات تنموية تنسجم مع مبادرات برنامج التحول الوطني2020، كمشاريع إنشاء الحدائق وممرات المشاة وملاعب الأحياء في نطاق كل من محافظات وادي الفرع والعلا والعشاش، ومشاريع السفلتة في كل من المدينة المنورة والمسيجيد والقاحة، ومكافحة آفات الصحة العامة في المدينة المنورة؛ وكذلك بعض المشروعات المرتبطة بمبادرة الأنسنة ورفع جودة بيئة المدن في عدة محافظات، وجاري استلام مواقع العقود لبدء التنفيذ.

وتعمل الأمانة على استكمال إجراءات ترسية (42) مشروعاً بعد توقيع محاضر الترسية خلال شهر ذي القعدة الحالي بتكاليف قدرها (372) مليون ريال ليبلغ إجمالي قيمة العقود المبرمة ومحاضر الترسية الموقعة (664) مليون ريال، إضافةً لطرح (116) مشروعاً للمنافسة العامة بتكاليف تجاوزت ملياري ريال .

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