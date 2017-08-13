الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع استراتيجية بمديرية باقم شمال محافظة صعدة

متابعات – فجر :

حققت قوات النخبة التابعة للقوات الحكومية أمس الخميس، مكاسب عسكرية كبيرة، وسيطرت على عدد من التلال والمرتفعات التي كانت تحت سيطرة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، معقل الجماعة (أقصى شمال اليمن).نقل موقع «سبتمبر نت» عن مصادر ميدانية، إن قوات النخبة التي تم تشكيلها من اللواء 102 واللواء 63 مشاة خلال الأيام الماضية، شنت أول عملية عسكرية لها، في مديرية باقم، من ثلاثة محاور.وأكدت إن قوات النخبة أحكمت سيطرتها على تباب الخشم شمالا وتباب النمسا شرقا، وتمكنت من السيطرة وقطع خطوط إمداد الحوثيين، في المناطق الممتدة من ال صبحان وحتى عمق باقم.وأضافت إن القوات سيطرت على جبال ووادي الثعبان المحاذي لآل صبحان من الجهة الشمالية والواقع بين الخشم والنمسا.بحسب المصادر فإن «قوات النخبة كبدت المليشيا الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، واستعادت كميات كبيرة من الاسلحة والقناصات ومدافع الهاون التي خلفتها المليشيا ورائها بعد فرارها».

من جهة، قال قائد قوات النخبة العقيد ناجي حمادي إن القوات الحكومية تحقق تقدماً نوعياً وفق الخطة المرسومة لها في جبهة باقم، وإن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة وحاسمة.