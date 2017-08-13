مقتل وإصابة عدد من القوات الأمريكية في أفغانستان

متابعات – فجر :

قال مسؤولون إن جندياً أميركياً قتل وأصيب نحو 20 من الجنود الأميركيين والأفغان في انفجار خلال عمليات عسكرية ضد مقاتلي تنظيم داعش في أفغانستان. وأضاف المسؤولون أن الانفجار وقع في وقت متأخر الأربعاء في إقليم ننكرهار في وقت يزور فيه مسؤولون عسكريون أميركيون بينهم وزيرة القوات الجوية هيذر ويلسون البلاد التي تخوض الولايات المتحدة حربا فيها منذ 16 عاماً. ولم يعرف عدد الجنود الأميركيين المصابين لكن مسؤولا قال إن معظمهم غادروا المستشفى.وبمقتل الجندي يكون عشرة جنود أميركيين قد لقوا حتفهم في أفغانستان هذا العام.وقتل نحو 2400 جندي أمريكي في أفغانستان منذ أن شنت الولايات المتحدة حربا هناك ردا على هجمات تنظيم القاعدة على واشنطن ونيويورك في 11 سبتمبر أيلول 2001.