الأهلي برباعية يتغلب على الفتح

مازن الشهري – فجر – الرياض / تصوير حسن الفاهمي

تغلب الفريق الأول بالنادي الأهلي على ضيفه الفتح برباعيه نظيفة مقابل لا شيء ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري جميل للمحترفين على ارضية ملعب الملك عبدالله بجدة.

ساهم السومة في أول انتصار لفريقه في الموسم الجديد، سجل الهدف الأول وصنع الهدف الرابع أيضاً

وتسلم السومة تمريرة سعيد المولد قبل أن يسدد بقوة على يسار عبدالله العويشير.

وارتكب العويشير خطأ بالخروج من مرماه خلال ركلة ركنية ليرتبك زميله عبد الله مبارك الدوسري ويسجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37.

وعرقل العويشير اللاعب صالح العمري داخل ال18 ليحرز منها اليوناني فيتفا الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني انتزع السومة كرة من أحد مدافعي الفتح ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر إلى عبد الله مجرشي الذي اختتم الرباعية في الدقيقة 70 .