الفيصلي يتجاوز رائد التحدي بالثلاثة

فيصل الخليل – فجر – الرياض

تخطى الفيصلي مضيفه الرائد بثلاثة أهداف لهدفين وذلك خلال مجريات الجولة الثانية من دوري جميل.

محمد أبوسبعان افتتح أهداف الفيصلي بضربة رأس في الدقيقة 25 مُستغلًا عرضية وسام سويّد، وقبل نهاية الشوط الأول مباشرةً نجح مراد الرشيدي في إدراك التعادل للرائد بضربة رأس مقوّسة خدت الحارس مصطفى ملايكة المتقدم عن مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

محمد مجرشي وضع الضيف الفيصلاوي في المقدمة مُجددًا قبل النهاية بربع الساعة مُستغلًا بينية الساحر لويزينيو الذي سجّل الثالث بنفسه في الدقيقة 82 بهدف من مجهود فردي ماراثوني ومهارة فردية فذّة.

الغيني اسماعيل بانجورا قلّص الفارق للرائد في الدقيقة 84 مُستغلًا “دربكة” داخل مناطق الفيصلي، لكن هدفه لم يمنح رائد التحدي أي شيء لتنتهي المباراة بفوز عنابي سدير بنتيجة 2/3 وحصده أول 3 نقاط له في دوري جميل هذا الموسم، تاركًا الرائد يتلقى خسارته الثانية على التوالي.