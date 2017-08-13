مصر.. الجريدة الرسمية تنشر قرار “السيسي” بسعودية “تيران وصنافير”

وكالات – فجر

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم (الخميس)، نص قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة.

وجاء في نص القرار: “بعد الاطلاع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8/4/2016، والخطابات المتبادلة بشأنها، والمرفق نصها بهذه الوثيقة، وبعد موافقة مجلس النواب، وحيث إننا نوافق على هذه الاتفاقية والخطابات المتبادلة بشأنها في جميع أحكامها، وحكماً حكماً، لذا نعلن بمقتضى هذه الوثيقة، أننا نقبلها، ونؤيدها، ونُصدق عليها، وإشهاداً على ذلك، وقعنا هذه الوثيقة، وأمرنا بوضع خاتم الجمهورية عليها”.