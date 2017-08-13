بتحليل دقيق لتكرار حوادث سرقة المحلات.. شرطة نجران تقبض على سارق ومساعده

متابعات – فجر

ما أن لاحظت شرطة نجران تكرار السرقات لمحلات تجارية خلال الشهرين الماضيين حتى مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجلعود بتكوين فريق بحثي متخصص مكون من عدة إدارات وبمتابعة المساعد للأمن الجنائي وإشراف مباشر منه، وبفضل من الله ثم بجهود رجال شرطة منطقة نجران متمثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي.

وأكد المتحدث الرسمي لشرطة نجران الرائد عبدالله العشوي أنه تم تحديد هوية أحد الجناة وضبطه وبالتحقيق معه أعترف بما نسب إليه من سرقات وكسر اقفال لمحلات التجارية في ساعات متأخرة من الليل وقد بلغ عدد السرقات التي تم تنفيذها ١٢ عملية سرقة.

وذكر العشوي أن الجاني ومساعده أشقاء ويحملون جنسية عربيه ويقيمون بطريقة غير نظاميه وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات وأحيل المتهمين لفرع النيابة العامة بمنطقة نجران