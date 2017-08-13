الدكتور السديس يثمن تبرع نائب خادم الحرمين الشريفين للجمعيات الخيرية بمكة المكرمة

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ثمّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تبرع نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ 15 مليون ريال من حساب سموه الخاص ، مشيراً إلى أن هذا الحرص الدؤوب من سموه الكريم على القطاع غير الربحي بشكل عام وعلى دعم الجمعيات الخيرية بشكل خاص غير مستغرب من رجلٍ صاحب الأيادي البيضاء .

وقال : إن نائب خادم الحرمين الشريفين رمز من رموز العمل الخيري , فلقد تعوّدنا من سموه الكريم دعم كافة شرائح المجتمع ، وتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي وزيادة مساهمته ، عبر دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي والمساهمة في تمكين كوادر هذا الوطن وتحقيق أهدافه التي أنشئت من أجلها من خلال تنفيذ برامجها وأنشطتها , وذلك ضمن مشروع “دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة “.

وأضاف أن سموه الكريم المعطاء لا يألو جهداً في خدمة أكبر عدد من المستفيدين من خدماتها ، حيث سيسهم هذا الدعم السخي في خدمة أبناء البلد من المواطنين والمواطنات في شرائح المجتمع كافة، الذي أصبح للجمعيات الخيرية دور كبير ومهم في بناء وتمكين أفراد المجتمع، وتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي وزيادة مساهمته، عبر دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي .

وأوضح أن ما يقوم به سموه الكريم من خلال هذا الدعم الكبير للجمعيات الخيرية وما يسخره من إمكانات لرعاية الأيتام وذوي الإعاقة ومرضى السرطان ومتلازمة داون والأرامل والمطلقات والشباب والشابات المقبلين على الزواج والأسر المتعففة والمحتاجة , أمر جليل وخدمة إنسانية كبيرة تستحق الإشادة والتقدير، سائلاً الله عز وجل أن يجزي نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – خير الجزاء على الدعم غير المحدود لتلك الجمعيات الخيرية