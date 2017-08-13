فريق طبي ينقذ سيدة من نزيف خطر بطبرجل

متابعات_فجر

كشفت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي مشترك بين مستشفى الولادة والأطفال بسكاكا ومستشفى طبرجل العام في انقاذ سيدة تعاني من ولادة حرجة .

وعدّت الصحة هذه الحالة من الحالات الخطرة والنادرة، حيث أجريت لها عملية قيصرية في الشهر الثامن من الحمل نظراً لوجود نزيف حاد قبل الولادة مع وجود خمسة قيصريات سابقة، ووجود مشيمة متقدمة شديدة الالتصاق بجروح القيصريات السابقة، وبعد انتهاء القيصرية استمر النزيف بعد الولادة نظراً للالتصاق الشديد للمشيمة، بالإضافة لوجود التصاقات شديدة حول الرحم، حيث جرى فك الالتصاقات الشديدة حول الرحم بينه وبين المثانة واستطاع الفريق استكشاف موضع المشيمة وإيقاف النزيف منه .

يذكر أنه تم استخدام التقنية الحديثة التي وفرتها “الصحة” لمستشفيات المنطقة وهى البالونة الرحمية التي تعطي نتائج جيدة، وهو ما أدى استخدامها لإيقاف النزيف في هذه الحالة، على الرغم من أنه في مثل هذه الحالات يتم استئصال الرحم مباشرة، ولكن بفضل الله تم التحكم بالنزيف والمحافظة على الرحم وخرجت المريضة من المستشفى، وحالتها الصحية جيدة بعد نحو خمسة أيام من العملية .