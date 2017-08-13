الرئيس اليمني يؤكد أن التجربة الإيرانية فشلت في بلاده وسيرفضها شعبه

متابعات_فجر

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي أن التجربة الايرانية في بلاده فشلت وستفشل ‏وسيرفضها شعبه.‏

وأشار خلال ترؤسه اليوم في الرياض اجتماعاً ضم نائبه الفريق الركن علي محسن ‏صالح ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر والمستشار الرئاسي رشاد العليمي ومحافظ عدن ‏عبدالعزيز المفلحي إلى أن بشائر النصر على الميليشيا الانقلابية تلوح في الأفق وسيتم دحرها ‏واستعادة مؤسسات الدولة.‏

وجدد الرئيس اليمني، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية التأكيد على أن مخرجات ‏الحوار الوطني وبناء اليمن الاتحادي المبني على الشراكة والعدالة والمساواة هو خيار الشعب ‏اليمني، لافتاً الإنتباه في الوقت نفسه إلى أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في رفضها لدعوات ‏السلام المبنية على المرجعيات الثلاث.‏

وفي الشأن المتعلق بالأضاع في عدن، أكد هادي أن العاصمة المؤقتة تشهد تحسناً ‏ملحوظاً ‏في جميع المجالات الإغاثية واعادة إعمار ما خلفته الحرب التي شنتها المليشيات على ‏مدن ‏المحافظة.‏