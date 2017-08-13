الرئيس اليمني يؤكد أن التجربة الإيرانية فشلت في بلاده وسيرفضها شعبه

متابعات_فجر
أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي أن التجربة الايرانية في بلاده فشلت وستفشل وسيرفضها شعبه.
وأشار خلال ترؤسه اليوم في الرياض اجتماعاً ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر والمستشار الرئاسي رشاد العليمي ومحافظ عدن عبدالعزيز المفلحي إلى أن بشائر النصر على الميليشيا الانقلابية تلوح في الأفق وسيتم دحرها واستعادة مؤسسات الدولة.
وجدد الرئيس اليمني، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية التأكيد على أن مخرجات الحوار الوطني وبناء اليمن الاتحادي المبني على الشراكة والعدالة والمساواة هو خيار الشعب اليمني، لافتاً الإنتباه في الوقت نفسه إلى أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في رفضها لدعوات السلام المبنية على المرجعيات الثلاث.
وفي الشأن المتعلق بالأضاع في عدن، أكد هادي أن العاصمة المؤقتة تشهد تحسناً ملحوظاً في جميع المجالات الإغاثية واعادة إعمار ما خلفته الحرب التي شنتها المليشيات على مدن المحافظة.