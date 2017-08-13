ريال مدريد يصيب برشلونة بالدوار بسبب كأس السوبر الإسباني

متابعات-فجر:

شن هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند هجومًا لاذعًا على بيب سيجورا، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني.

وصرح سيجورا أمس بعد نهاية مباراة الكلاسيكو، باقتراب ضم عثمان ديمبلي، جناح أسود الفيستيفال، من الانتقال إلى البارسا.

وقال سيجورا، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو “اقتربنا للغاية من التعاقد مع كوتينيو وديمبلي، ولكن حتى الآن لم يحدث أي شيء، نحن نتناقش وستسمعون الأخبار في الأيام المقبلة”.

في المقابل رد فاتسكه، على حديث سيجورا، بتصريحات نقلتها صحيفة “كيكر” الألمانية: “لا أستطيع شرح تصريحات سيجورا بأن ديمبلي قريب من الانتقال لهم”.

وأضاف “ربما قال ذلك بسبب أن ريال مدريد أصاب فريقه بالدوار في كأس السوبر الإسباني”.

وأتم فاتسكه تصريحاته “برشلونة لم يقترب إنشا واحدا من إتمام صفقة ديمبلي”.

وخسر برشلونة كأس السوبر الإسباني بعد الخسارة من ريال مدريد، بنتيجة 5-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.