رئيس كوريا الجنوبية : لن تكون هناك حرب في شبه الجزيرة الكورية

واس-فجر:

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ، من إمكانية اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية، مشيراً إلى إن الولايات المتحدة وافقت على عدم القيام بعمل عسكري ضد كوريا الشمالية .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الرئيس مون بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيبه ، وأوضح خلاله أن الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب وافقا أيضا على إجراء مناقشة بشأن أي خيارات ممكنة مع كوريا الجنوبية بغض النظر عن نوع الخيارات التي ستتخذها “.

وأضاف أنه يدرس إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية، التي هددت الأسبوع الماضي بإطلاق صواريخ على جزيرة جوام الأمريكية، إذا كفت بيونجيانج عن أعمالها الاستفزازية ، محذراً في الوقت نفسه من أن كوريا الشمالية “على وشك تجاوز الخط الأحمر”.