إبن صميخ…. له من إسمه نصيب

بقلم / لواء م. محمد مرعي العمري

قرأت وأنا أستعرض الأخبار هذا الصباح عبر حساب قناة CNN العربية ما صرَّح به من يدَّعي بأنه رئيس لجنة حقوق الإنسان القطرية المسمّى / علي بن صميخ المري حول مبادرة خادم الحرمين الشريفين في تسهيل قدوم ونقل الحجاج القطريين واستثنائهم من التصاريح الإلكترونية عبر منفذ سلوى البرِّي إيماناً منه – حفظه الله – بأن الشعب القطري الشقيق لا يؤخذ بجريرة حكامه وانطلاقاً من تبوئه – أيده الله بنصره – هذه المكانة الرفيعة في شرف خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها وجرياً على مكارمه سنوياً باستضافة وفودٍ من حجاج بيت الله الحرام من كل أصقاع الأرض ، وكما سبق أن صرحت المملكة في كل عامٍ إنطلاقاً من مسؤليتها بأنها ترفض تسييس الحج وترحب بالحجاج سواءً من إيران أو من قطر أو من غيرهما متى ما قدم الحجاج لأداء الفريضة فقط دون مزايداتٍ أو استغلالٍ للإخلال بروحانية هذه الشعيرة واحترام قدسّية المكان والزمان .

لكني بعدما قرأت هذا التصريح اللامسؤول من المدعو – إبن صميخ هذا- تبادر إلى ذهني بعض ما يجيز لي أن أصفه به وأربط بين تصريحه وبين وظيفته واسمه ، فقد برهن بأنه رئيس لجنة ” عقوقٍ” وجحودٍ ، ولا يدرك سمو التعامل الذي يعامل به قادة ومواطنو المملكة أشقاءهم أبناء ” الشعب القطري” وبرهن أيضاً بأنه من الأبواق الكاذبة التي تسير في ركاب نظامه ووسائل إعلامه المختطفة من الدخلاء على الشعب القطري الكريم . متناسياً هذا الغرُّ بأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين أتت بعد استقبال سمو نائبه أحد..عقلاء.. أسرة آل ثاني الذي قدّم التماساً بتسهيل دخول الحجاج القطريين .

ومن يدرك النهج الذي يصرُّ عليه النظام القطري وأدواته الرسمية الإعلامية بعدما صدر عن وكالة الأنباء السعودية نبأ المبادرة الكريمة لا يستغرب مثل هذا التصريح الأهوج الذي أطلقه إبن صميخ عندما أجاز لبذاءته القول بأن لجنته البائسة رصدت تراجعاً في بعض القرارات السعودية .

فأيُّ عاقلٍ ومنصفٍ لا يملك أمام مبادرة خادم الحرمين الشريفين إلاَّ أن يقول بأن هذا الكاذب له من لقبه ( صميخ ) نصيب بعدما أصاخ بسمعه عن استيعاب قيمة هذه المبادرة الإنسانية دينياً وأخلاقياً . ويحقُّ لنا في هذا المقام أن نتذكر ما نردده في اللهجة العامية الدارجة في القول :

( بأن كلٌّ يرى الناس بعين طبعه ) .