شرطة تبوك تطيح بالسجناء الهاربين

متابعات -فجر

ألقى رجال شرطة تبوك القبض على 4 سجناء سبق وأن هربوا من السجن العام.

تمكنت شرطة منطقة تبوك وبعد جهود امنية مكثفة من إلقاء القبض على أربعة سجناء سعوديي الجنسية من ارباب السوابق سبق وأن هربوا من السجن العام بتبوك حيث اسفرت هذه الجهود المتواصلة ومن خلال خطة امنية محكمة اعدت فور هروبهم ترتكز على البحث والتحري والمراقبة المستمرة في جميع المواقع و الأماكن التي يشتبه بها .

و تم الإطاحة بهم في منطقة صحراوية خارج مدينة تبوك بعد تعطل المركبة التي كان يستقلونها ومحاولتهم الهرب على أرجلهم الا أن يقظة رجال الامن وحرصهم وبمتابعة واشراف مباشر من مدير شرطة منطقة تبوك اللواء/ محمد بن صعب التميمي تم القاء القبض عليهم جميعاً في عملية امنية احترافية نفذتها قوات الامن دون حدوث اي إصابات .

وقد جرى التحفظ عليهم وعلى المضبوطات التي كانت بحوزتهم تمهيداً لتسليمهم لجهات الاختصاص لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم .