“القنصل المصري” يزور موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي بنجران

متابعات_فجر:

قام القنصل المصري أحمد توفيق ، والمستشار مصطفى حافظ ، يرافقهم رئيس الجاليات المصرية في منطقة نجران محمد أبو الزيد ، أمس ، بزيارة لموقع الأخدود الأثري ، وقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود في منطقة نجران .

وكان في استقبال القنصل ومرافقيه موظفو الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة ، حيث تجول الزوار داخل موقع الأخدود الأثري واستمعوا لشرح مفصل عن الموقع وما يحتويه من آثار، وشاهدوا الأسوار والقلعة ورحى الأخدود الشهير والنقوش والرسومات الصخرية والمعالم الأثرية، وأطلعوا على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع .

بعد ذلك زار القنصل المصري ومرافقيه القصر التاريخي بحي أبا السعود، وتجولوا داخل القصر التاريخي .

وفي نهاية الزيارة سجل القنصل المصري في سجل الزوار كلمة قدم فيها شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية ، وسمو نائبه ، وللقائمين على هذه المواقع ، وذلك لما شاهدوه من اهتمام وتنظيم وحسن استقبال وحفاظ على هذه الآثار العريقة .

من جانبه أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن الأماكن الأثرية والتاريخية تشهد زيارات كثيرة من العديد من الوفود الرسمية والسياحية التي تزور المنطقة للاطلاع على هذه الآثار العريقة ، مشيراً إلى أن منطقة نجران تزخر بالعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والحضارية التي جعلتها وجهة سياحية مميزة .