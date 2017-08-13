بعد إصابته في القطيف .. “الفهيقي” يعود إلى الجوف

فواز الرويلي – الجوف

تستقبل منطقة الجوف مساء يوم الخميس الخامس و العشرين من شهر ذي القعدة لعام 1438هـ في تمام الساعة الثالثة مساءً ؛ البطل عماد بن حمدان الفهيقي بعد خروجه بسلامة الله من مستشفى قوى الأمن بالرياض ، أثر تعرضه ليد الغدر و الارهاب بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية .

و عبر الفهيقي عن فخره بعمله و سعادته بما لمسه من قيادة هذا الوطن المعطاء و ما شاهده من أبنائه البررة ، و مشيرًا بأن الإصابة هي وسام عز و فخر على صدره ، و سيقف هو و زملائه حصنًا حصينًا للذود عن الدين ثم المليك و الوطن ، و مؤكدًا بأن الجميع سيقف بالمرصاد في وجه كل حاقد ومعتدي يحاول المساس بأمن هذا الوطن .

من جانبه عبر والد المصاب حمدان بن غربي الفهيقي ، عن شكره لولاة الأمر حفظهم الله لما أولوا به ابنه من الرعاية و العناية ، مثمنًا للجميع مشاعرهم النبيلة و تواصلهم الدائم للاطمئنان عليه، سائلاً المولى عزّ و جلّ أن يشفي المصابين ، و أن يرحم من استشهد منهم ، و أن يحفظ بلادنا من كل شرّ و مكروه.