صحة نجران :58 متبرع بالدم من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

متابعات_فجر

نفذت صحة نجران ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حملة للتبرع بالدم في بنك الدم المركزي استمرت لمدة ثلاثة أيام تحت شعار ” دماؤنا فداء للوطن” وتأتي الحملة في إطار التعاون والتنسيق بين الإدارات مع بنك الدم بالمنطقة لتوفير احتياج المستشفيات من الدم ، وشهدت الحملة إقبالاً كبيرا للمتبرعين لكونها عملاً إنسانياً نبيلا يسهم وبشكل حيوي في إنقاذ الأرواح ومساعدة المرضى.

وبلغ عدد المتبرعين 58 متبرع بالدم سجلوا رسائل مختلفة محفوفة بالدعاء والمؤازرة لجنودنا الأبطال المرابطين على الحد الجنوبي وتم توزيع عدد من النشرات التثقيفية عن أهمية التبرع بالدم وفوائده للمتبرعين .

الجدير بالذكر أن إدارة المختبرات وبنوك الدم قد أطلقت سلسلة حملات للتبرع بالدم قبل أسبوعين دعماً لجنودنا البواسل وضيوف بيت الله الحرام تحت شعار ( بدمي أفديكم ) وتستمر حتى إجازة عيد الأضحى المبارك وتوزيع عدد من النشرات التثقيفية عن أهمية التبرع بالدم وفوائده.