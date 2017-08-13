نائب قائد قوات أمن الحج يتفقد مركز البهيته الأمني بالطائف

متابعات_فجر

تَفَقّد نائب قائد قوات أمن الحج اللواء جمعان الغامدي، مساء أمس، مركز البهيته الأمني بمحافظة الطائف، ووقف على سير العمل في جميع نقاط الفرز والتفتيش.

وشملت الزيارة نقطة الفرز الرئيسية، والتحقيق والإعادة، والبصمة، ومنطقة العمليات، والمنطقة الإدارية، والمنطقة السكنية, وغيرها من النقاط والأقسام .

واطلع اللواء الغامدي على آخر الاستعدادات والتجهيزات لموسم الحج التي تقدّمها الجهات الأمنية للحجاج، وكيفية إنهاء إجراءات دخولهم للمشاعر في وقت وجيز, ومن ثم زار مقر المركز الإعلامي وكان في استقبالة مدير المركز الإعلامي العقيد محمد بن دخيل الله النفيعي، واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات المركز الإعلامي بالبهيتة والجهات المشاركة فيه، كما يعرض المركز، التحديث المستمر، وإحصائيات مراكز الضبط الأمني بمحافظة الطائف لمخالفات الحج بكافة أنواعها اعتباراً من بدء مهمة الحج.

واختتم نائب قائد قوات أمن الحج، جولته التفقدية، بزيارة الضباط والأفراد المشاركين بمهمة الحج في مواقع عملهم، وحثهم على الجد والاجتهاد والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن معبراً عن تمنياته من المولى عز وجل أن يسهّل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم، وأن يَمُنّ عليهم بالقبول .

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