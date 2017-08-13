القوات الباكستانية تعتقل سبعة إرهابيين من عناصر حركة طالبان

واس_فجر

اعتقلت قوات الأمن الباكستانية سبعة مسلحين من عناصر حركة طالبان باكستان، بالإضافة إلى عشرين شخصاً من العناصر التي يشتبه في صلتها بالتنظيمات الإرهابية، وذلك خلال عمليات تمشيط نفذتها في إقليم البنجاب.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن عمليات التمشيط جاءت في إطار عملية “رد الفساد” التي تستهدف العناصر الإرهابية في جميع أنحاء باكستان، حيث تم اعتقال سبعة إرهابيين من عناصر حركة طالبان باكستان في ضوء معلومات استخباراتية .

وأضاف أنه تم اعتقال الإرهابيين السبعة والمشتبه بهم العشرين من مناطق ديرة غازي خان، ولاهور، وأتك، بإقليم البنجاب، مشيراً إلى أن المشتبه بهم معظمهم من الجنسية الأفغانية .

كما كشفت البيان عن أن قوات الأمن صادرت من حوزة بعض المعتقلين كمية من الأسلحة والمتفجرات التي تم تهريبها إلى إقليم البنجاب لاستخدامها في عمليات إرهابية .