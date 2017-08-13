الأرصاد:سماء غائمة على معظم مناطق

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة وتستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران ، جازان (تشمل السواحل منها) وكذلك على مرتفعات (عسير ، الباحة و مكة المكرمة والمدينة المنورة ).

وتكون من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات تلك المناطق. كما يستمر تأثر السواحل الغربية والشرقية للمملكة بالارتفاع في معدل الرطوبة النسبية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .