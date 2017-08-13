نادي الجوف ينظم بطولة البلايستيشن للشباب

فواز الرويلي – الجوف :

أعلن نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة عن إقامة بطولة للبلايستيشن “فيفا 17” للفئة العمرية من (12-28)سنة ، في مقر النادي على طريق الصوامع ، و تأمل اللجنة المنظمة من الراغبين في المشاركة بالبطولة إرسال الاسم الثلاثي مع العمر على الرقم 0532341988 عبر برنامج الواتساب .

و قد حددت اللجنة موعد انطلاق البطولة يوم الأحد الثامن و العشرين من شهر ذي القعدة لعام1438 هـ من بعد صلاة المغرب مباشرة .

و أوضحت اللجنة أنها رصدت مجموعة من الجوائز النقدية و العينية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى على النحو التالي :

المركز الأول : كأس + ميدالية ذهبية و مبلغ 1000 ريال .

المركز الثاني : كأس + ميدالية فضية و مبلغ 500 ريال .

المركز الثالث : ميدالية برونزية و مبلغ 400 ريال .

المركز الرابع : ميدالية برونزية و مبلغ 300 ريال .

المركز الخامس : ميدالية برونزية و مبلغ 200 ريال .

من جانبه ذكر رئيس النادي الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح بأن إقامة هذه البطولة تأتي على هامش المركز الصيفي للنادي ، و ضمن برامج النادي الاجتماعية و التي يسعى من خلالها النادي لإشراك المجتمع في برامج النادي و اطلاعهم على مناشطه و فعالياته ، و حثّ المريح في الوقت ذاته الراغبين بالمشاركة الالتزام بالوقت المحدد للقاءات و التحلي بالأخلاق الحميدة و الروح الرياضية أثناء المنافسات .