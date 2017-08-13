فوائد “فول الصويا” لخفض الكوليسترول و تخفيف الوزن

متابعات – فجر :

فول الصويا على جميع الأحماض الأمينية الثمانية الأساسية لتكوين البروتين في الجسم، إلا أن الإكثار في تناوله يسبب مشاكل كثيرة سواء للسيدات أو الرجال. إليك فوائد فول الصويا في خفض الكوليسترول وتخفيف الوزن، لكن احذري الإكثار من تناوله لتفادي الأضرار المترتبة عليه. فوائد فول الصويا في خفض الكوليسترول فوائد فول الصويا عدة أبرزها: يخفض نسبة الكوليسترول في الدم، لاحتوائه على مادة الليستين الكيميائية، التي تعمل على تكسير الكوليسترول في الدم ومنع تراكمه، مما يتسبب ذلك في الوقاية من الإصابة بالأمراض الصدرية ” تصلب الشرايين، الجلطات”. يقي فول الصويا من الإصابة بالأورام السرطانية” سرطان الثدي”. يحتوي على أهم البروتينات الغذائية المتكاملة، لاحتوائه على الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم يضبط مستوي الضغط في الدم يحافظ على عظام السيدات من مرض هشاشة العظام وخصوصا بعد انقطاع الطمث يعزز مناعة الجسم يحافظ على صحة الأوعية الدموية ينظم معدلات الغلوكوز وينقي الكلية يساعد على بقاء السكري ضمن معدلاته الطبيعية يقي من الإصابة بمرض الزهايمر فوائد فول الصويا لتخفيف الوزن عليك تناول فول الصويا ضمن برنامج غذائي صحي، يحدده لك الطبيب بناء على طبيعة جسمك وحالتك الصحية، للإستفادة بما يلي الاحساس بالشبع لفترات طويلة. منع امتصاص الدهون من المعدة إعادة توازن عملية الأيض في الجسم استفادة الجسم من الأحماض الامينية التي يحتوي عليها. حرق الدهون بشكل فعال لتخفيف الوزن طريقة استخدام فول الصويا لتخفيض الكوليسترول وتخفيف الوزن طحن فول الصويا بكميات صغيرة، خلط المسحوق بكوب من اللبن قليل الدسم وملعقة عسل، ثم يتم تناوله في الصباح. تحميص فول الصويا للتخلص من المياه الموجوده به، ثم طحنه لعمل طحين الصويا لصناعة المعجنات والخبز. اضرار فول الصويا تناول فول الصويا بكثرة سواء بشكل يومي أوضمن برنامج غذائي صحي لتخفيف الوزن، قد يتسبب في العديد من الأمراض الخطيرة أبرزها يعرقل فرصة الحمل يسبب فرط تنسج في بطانة الرحم تناوله أثناء الحمل بكثرة يسبب تشوهات في الأجهزة التناسلية للجنين الطفح الجلدي مشاكل في الغدة الصماء والدرقية الغثيان والنفخة المعوية.