مقتل إرهابي جراء عملية أمنية شرقي الجزائر

متابعات – فجر :

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن مقتل إرهابي وصفته بـ”الخطير”، خلال عملية بحث وتفتيش قامت بها وحدة للجيش، أمس الأربعاء، قرب دوار سي المهدي ببلدة الأخضرية بولاية البويرة التي تقع على مسافة 90 كيلومتراً شرقي العاصمة الجزائرية. وقالت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت، إن العملية التي لا تزال متواصلة ، وسمحت بضبط بندقية من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة وهواتف محمولة.في سياق متصل، كشفت مفرزة أخرى للجيش بمنطقة برهوم ببلدة مخاطرية في ولاية عين الدفلى غربي البلاد، مخبأ للأسلحة يحتوى على رشاش من نوع، (إف.إم.بي.كي)، ورشاش من نوع (أر.بي.كيه(، وأربعة بنادق نصف آلية من نوع سومونوف، وبندقية قاذفة قنابل، وبندقية مضخية، وبندقية صيد مقطوعة الماسورة.وكانت مفرزة مشتركة للجيش دمرت أمس الثلاثاء، أربعة مخابئ للإرهابيين بمنطقة بئر ليركا ببلدة بني فضالة، بولاية باتنة شرقي الجزائر.