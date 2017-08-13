القيادة الرشيدة تبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس سيراليون

واس – فجر :

بعث خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور إرنست باي كروما رئيس جمهورية سيراليون إثر الانهيار الطيني بالقرب من العاصمة فريتاون.كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور إرنست باي كروما رئيس جمهورية سيراليون إثر الانهيار الطيني بالقرب من العاصمة فريتاون.وقال نائب خادم الحرمين الشريفين بلغني بألم شديد نبأ مقتل وإصابة المئات إثر الانهيار الطيني بالقرب من العاصمة فريتاون ، وأنني إذ أعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية سيراليون الصديق عن بالغ التعازي لأرجو للمصابين الشفاء العاجل.