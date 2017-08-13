الولايات المتحدة الأمريكية تصدر بيان تحذر رعاياها من السفر إلى إيران

متابعات – فجر :

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنيها من السفر إلى إيران، خشية التعرض “لإلقاء القبض عليهم أو الاعتقال”.جاء ذلك في بيان تحذير دوري للسفر تصدره الخارجية الأمريكية لمواطنيها خارج الولايات المتحدة، لتحذيرهم مما يتوقع حدوثه لهم بالخارج.وقال البيان إن الأجانب الذين يحملون جنسية أخرى بالإضافة إلى الإيرانية “يتم اعتقالهم أو منعهم من مغادرة إيران، لذا على المواطنين الأمريكيين أن يقدروا المخاطر، وأن يضعوا في اعتبارهم تأجيل خطط السفر إلى طهران”.ونصح البيان الأمريكيين المقيمين في إيران بـ”متابعة الأخبار والأوضاع الداخلية”، بالإضافة إلى “تقييم مخاطر البقاء داخل البلاد”.وأوضح أن السلطات الإيرانية تواصل اعتقال وسجن الأمريكيين دون وجه حق، بالأخص الإيرانيين الأمريكيين، بمن في ذلك الطلبة والصحفيين والتجار المتنقلين والجامعيين، بتهم تشمل التجسس وتهديد الأمن الوطني.وأشار إلى أن طهران منعت عددا من الإيرانيين الأمريكيين الذين يزورونها لأسباب شخصية أو مهنية، من المغادرة لعدة أشهر في بعض الحالات.ولفت البيان إلى أن طهران أعلنت في يونيو الماضي، أنها ستقوم بمعاملة الولايات المتحدة بالمثل، جراء إصدار الرئيس دونالد ترامب حظر سفر ضد القادمين من 6 دول تشمل إيران.