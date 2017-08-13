مقتل 40 مدنياً في غارات جوية للتحالف على مدينة الرقة السورية

متابعات – فجر :

أعلنت مصادر أمنية ، أمس الأربعاء، أن “17 مدنياً لقوا حتفهم، في غارات جوية شنتها طائرات التحالف الدولي على مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، لتصل أعدد القتلى من المدنيين إلى قرابة الأربعين خلال الأيام الثلاثة الماضية”. وأكدت المصادر، كما نقلت عنها وكالة آرا نيوز الإخبارية، “مقتل 17 مدنياً بينهم خمسة أطفال، وإصابة نحو 30 آخرين بجروح جراء قصف طائرات التحالف الدولي لأحياء المدينة القديمة ومناطق أخرى في وسط مدينة الرقة”.وأشارت المصادر إلى “مقتل عشرة مدنيين الثلاثاء، و11 آخرين الإ‘ثنين في قصف التحالف على أحياء المدينة”.وتساند طائرات التحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية في معاركها داخل مدينة الرقة منذ أكثرمن شهرين، ضد تنظيم داعش.وبدأ التحالف باستهداف مناطق سيطرة تنظيم داعش في أغسطس عام 2014 بدء من العراق، ومن ثم وسعت عملياتها لتشمل مناطق سيطرة التنظيم في سوريا.