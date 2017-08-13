هيئة الاتصالات توجه باستئناف العمل بفرع شركة زين المخالف

متابعات – فجر

وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، (اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2017م) شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) باستئناف تقديم خدماتها عبر الفرع محل الضبط، مع عدم الإخلال بسير الإجراءات النظامية الأخرى بحق الشركة تجاه ما تم ضبطه لديها بعد تأكيدها للهيئة خطياً بمعالجة وتصحيح تلك المخالفات والالتزام في قرار الهيئة الخاص بوثيقة حماية طالب الخدمة المستخدم.

وكانت الهيئة قد أشارت في بيان لها صادر في يوم الجمعة 19 ذو القعدة 1438هـ بشأن إيقاف تقديم خدمات شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عبر إغلاق أحد فروعها وفقا لما تم ضبطه من مخالفات تتعلق بتنفيذ قرار الهيئة الخاص بوثيقة حماية طالب الخدمة / المستخدم.